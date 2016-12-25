FREEZING RAIN ADVISORY for Monday morning

Posted 3:31 PM, December 25, 2016, by , Updated at 05:43PM, December 25, 2016
warning-map-dma 
...FREEZING RAIN ADVISORY IN EFFECT FROM 4 AM TO 1 PM EST
MONDAY...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN STATE COLLEGE HAS ISSUED A
FREEZING RAIN ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT FROM 4 AM TO 1 PM EST
MONDAY.

* HAZARD TYPES...LIGHT FREEZING RAIN AND DRIZZLE.

* ICE ACCUMULATIONS...AROUND A TRACE.

* TIMING...PRE DAWN HOURS MONDAY MORNING ENDING NEAR NOON.

* IMPACTS...ICING MAY CREATE SLIPPERY ROAD CONDITIONS.

* WINDS...SOUTHEAST 5 TO 15 MPH.

* TEMPERATURES...IN THE LOWER 30S.