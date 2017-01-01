Freezing Rain Advisory in effect Monday morning

...FREEZING RAIN ADVISORY IN EFFECT FROM 4 AM TO 10 AM EST
MONDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN STATE COLLEGE HAS ISSUED A
FREEZING RAIN ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT FROM 4 AM TO 10 AM
EST MONDAY.
* HAZARD TYPES...FREEZING RAIN OR DRIZZLE.
* ICE ACCUMULATIONS...LESS THAN A TENTH OF AN INCH.
* TIMING...LATE TONIGHT AND EARLY MONDAY MORNING.
* IMPACTS...ICING MAY CREATE SLIPPERY ROAD CONDITIONS AND
PRODUCE SCATTERED POWER OUTAGES.
* TEMPERATURES...IN THE MID AND UPPER 20S, THEN WARMING ABOVE
FREEZING BY MID MORNING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
THE PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION REMINDS MOTORISTS
TO ADJUST SPEEDS BASED ON DRIVING CONDITIONS AND TO TAKE IT SLOW
IN ICE AND SNOW.