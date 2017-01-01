Freezing Rain Advisory in effect Monday morning

Posted 3:15 PM, January 1, 2017, by , Updated at 03:17PM, January 1, 2017
warning-map-dma 
...FREEZING RAIN ADVISORY IN EFFECT FROM 4 AM TO 10 AM EST
MONDAY...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN STATE COLLEGE HAS ISSUED A
FREEZING RAIN ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT FROM 4 AM TO 10 AM
EST MONDAY.

* HAZARD TYPES...FREEZING RAIN OR DRIZZLE.

* ICE ACCUMULATIONS...LESS THAN A TENTH OF AN INCH.

* TIMING...LATE TONIGHT AND EARLY MONDAY MORNING.

* IMPACTS...ICING MAY CREATE SLIPPERY ROAD CONDITIONS AND
  PRODUCE SCATTERED POWER OUTAGES.

* TEMPERATURES...IN THE MID AND UPPER 20S, THEN WARMING ABOVE
  FREEZING BY MID MORNING.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

THE PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION REMINDS MOTORISTS
TO ADJUST SPEEDS BASED ON DRIVING CONDITIONS AND TO TAKE IT SLOW
IN ICE AND SNOW.