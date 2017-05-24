Hundreds of fire companies have unclaimed money available
HARRISBURG — Pennsylvania Treasurer Joe Torsella says State Treasury currently holds nearly $180,000 in unclaimed property for hundreds of fire companies statewide.
Torsella said in a news release, “Many fire companies across the state are facing dire financial circumstances, forcing them to do so much with so little… Part of how we can support our first responders is to make sure they have property returned that’s rightfully theirs.”
Each year, Treasury receives millions of dollars in unclaimed property – money from items such as abandoned bank accounts, forgotten stocks, uncashed checks, and contents of safe deposit boxes.
Claimants may also search Treasury’s www.patreasury.gov for unclaimed property, or Treasury’s Bureau of Unclaimed Property is also available toll-free at 1-800-222-2046, to help conduct a thorough search for unclaimed property.
LISTING OF FIRE COMPANIES AS PROVIDED:
EDINBORO VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT
SABINSVILLE FIREMEN’S AMB
LAFLIN FIRE DEPARTMENT
DEL CO FIRE COMPANY
RUEHLES PARAMEDIC AMBUL
GLOUCESTER CITY FIRE ENT
PISECO VOL FIRE DEPT INC
GLOUCESTER CITY FIRE DEPT
OAKDALE VOLUNTEER FIRE DEPT
RURAL SECURITY FIRE COMPANY
MONROEVILLE FIRE CO NO1
DARBY FIRE CO 1
GLOUCESTER CITY FIRE DEPARTMENT
GOODWILL FIRE CO AMBULANCE
MANOA FIRE COMPANY
SHINGLEHOUSE VOLUNTEER FIRE DEPT
PINE HILL FIRE DISTRICT
FAIRMOUNT FIREHOUSE
HONEY BROOK FIRE CO
PINE HILL FIRE DISTRICT 1
LIBERTY FIRE COMPANY
AKRON VOLUNTEER FIRE COMPANY
MINQUAS FIRE COMPANY
MILLCREEK PARAMEDIC CITIZENS FIRE CO/HAZMAT II
GUYASUTA VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT
INDEPENDENCE FIRE COMPANY
SHAWNEE FIRE CO
SUSQUEHANNA FIRE DEP UNION FIRE CO
NEW CUMBERLAND FIRE DEPARTMENT
NEW CUMBERLAND VOL FIRE CO
NORTHERN WAYNE FIRE CO
FORT MOHAVE MESA FIRE DEPAR
FAIRFIELD COMM FIRE COMP
LACY PARK VOLUNTEER FIRE COMPANY
CHRISTIANA FIRE COMPANY
FRIENDSHIP FIRE CO AMB DI
PHILA FIRE DEPT EMS DIV
COOLBAUGH FIRE CO 2
GLOUCESTER CITY FIRE DEPTEMS
MITCHELL FIRE CO #3
TOMS RIVER TWP FIRE COMM 1
BATH FIRE COMPANY FIRE FIGHTER
PITTSBURGH ASTON BEECHWOOD VOL FIRE CO NO 1
ADDISON FIRE DEPARTMENT
NORTH EAST FIRE DEPT
BONNEAUVILLE COMMUNITY
FIRE CO OKLAHOMA VOL FIRE DEPT 1
ANNAPOLIS FIRE DEPARTMENT
ANNAPOLIS FIRE DEPARTMENT
PHILADELPHIA FIRE DEPT EMS
HILLSIDE FIRE DEPARTMENT
RENO VOLUNTEER FIRE DEPT
ALLENTOWN FIRE CO
ELIZABETH TWP FIRE FIGHTE
LINDENWOLD FIRE CO PHMS
SUNBURY FIRE DEPARTMENT
PHILA FIRE DEPT EMS DIV
CITY OF LIBERTY HOSE FIREMANS
MONTGOMERY CO RURAL FIRE DIST #4
THORNHURST VOL FIRE RESCUE CO
THORNHURST VOLUNTEER FIRE RESCUE CO AMB
OAKS FIRE COMPANY
OVIEDO FIRE RESCUE
SOUTH MOUNTAIN VOLUNTEER FIRE
MUNCY TWP VOL FIRE CO AMB ASSOC
PHILAFIRE EAST
LANSDOWNE FIRE
STEPNEY VOLUNTEER FIRE DE PT
LAFOURCH PARISH FIRE DIST #3
LIBERTY FIRE MILROY
FIRE CO SUSQUEHANNA FIRE DEP
PHILA FIRE DEPT EMS DIV
PLYMOUTH TWP VOLUNTEER FIRE CO 1
GRAYSVILLE VOL FIRE DEPT
PINE HILL FIRE DEPT
NORTHERN WAYNE FIRE WEST END FIRE CO NO 3
OVIEDO FIRE RESCUE
CITY OF BROOK CITY OF PARK FIRE DEPT FIREMANS AMB SERV TEAM
CITY OF CLIFTON FIRE
FALLOWFIELD TWP FIRE DEPT
SUGAR GROVE FIRE DEPT
WEST END FIRE ASSOC
MILLCREEK PARAMEDIC SERVICE
PLEASANT HILL VOLUNTEER FIRE COMPANY
TROUT RUN VOLUNTEER FIRE CO
NORTHEAST FIRE APPARATUS
MILLCREEK PARAMEDIC SERVICE
MOUNT UNION FIRE CO AMB
RIDGELEY VOLUNTEER FIRE CO
PHILADELPHIA FIRE DEPARTMENT
MOHEGAN VOLUNTEER FIRE ASSOC VOL AM
PHILA CITY FIRE DEPT
PHILADELPHIA CITY FIRE DEPT EMS
EAST LANSDOWNE FIRE CO 1
AUSTIN VOL FIRE CO INC
MILLCREEK PARAMEDIC SERVICE INC
PENNSBURG FIRE COMPANY
PHILA FIRE DEPT EMS DIV
CITY OF HAMILTON FIRE RESCUE CO
PHILADELPHIA FIRE DEPARTMENT
PHILADELPHIA FIRE DEPARTMENT
ADDISON FIRE DEPARTM
MILLCREEK PARAMEDIC SERVICE
ST LUCIE COUNTY FIRE DISTRICT
PHILADELPHIA FIRE DEPARTMENT
KINGSTON FIREMANS COMM AMB
MILLCREEK PARAMEDIC SERVICE
WEST GROVE FIRE COMPANY
DEPARTMEMT OF TREASURY LONDONDERRY FIRE COMPANY NO 1
ANNE ARUNDEL FIRE DEPT
BOYERTOWN FIREMANS R
MANSFIELD FIREMANS AMBULANCE
BETHPAGE FIRE DEPT
HORSHAM FIRE CO AMBULANCE
CLARINGTON VOL FIRE CO
CITY OF WILDWOOD FIRE RESCUE
PHILADELPHIA FIRE DEPARTMENT
LIONVILLE FIRE COMPANY
WIND GAP FIRE CO
GOUGLERSVILLE FIRE CO
LONDONDERRY FIRE COMPANY NO 1
MOHEGAN VOLUNTEER FIRE ASSOC
FIREMANS AMB SERV TEAM
HIGHLAND PARK FIRE CO
BENTON VOLUNTEER FIRE COMPANY
AMBULANCE PROMISED LAND VOLUNTEER FIRE AND AMB CO
FREEWOOD ACRES FIRE CO
DALLAS FIRE AND AMBULANCE INC
MILLCREEK PARAMEDIC SERVICE
PHILA FIRE DEPT EMS DIVISION
CITY OF WESTEND FIRE COMPANY
BIGLERVILLE FIRE CO AMBULANCE
NICHOLSON FIRE CO #1
MILLCREEK PARAMEDIC SERVICE
HARBORCREEK FIRE DEPT
PROMISEDLAND FIRE & AMBULANCE
PHILADELPHIA FIRE DEPARTMENT
ANN ARUNDEL COUNTY FIRE DEPT
ANN ARUNDEL COUNTY FIRE DEPT
ANN ARUNDEL COUNTY FIRE DEPT
FLEETWOOD FIRE COMPANY
HOLLIDAYSBURG PHOENIX FIRE CO
SLICKVILLE VOLUNTEER FIRE DEPT
THORNHURST VOL FIRE AND RESCUE
FAIRMOUNT TWP VOLUNTEER FIRE A
PHILA FIRE DEPT EMS DIV
CITY OF EMPIRE FIRE MILLCREEK PARAMEDIC SVC INC
PHILA CITY FIRE DEPT
WESTVILLE FIRE DISTRICT
PITTSBURGH PARAMEDICS
RUSSELL VOL FIRE DEPT
STEPNEY VOLUNTEER FIRE DE PT
LAWRENCEBURG FIRE CO #1 I NC
BLUE MT FOREST FIRE CREW INC
DARBY FIRE COMPANY 1
PHILA CITY FIRE DEPT
GUYASUTA VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT
PHILA CITY FIRE DEPT
BUSHKILL TOWNSHIP VOLUNTEER FIRE CO
PHILA CITY OF FIRE DEPT EMS DIVISION
TOWAMENSING FIRE DEPT
PGH PARAMEDICS PHILADELPHIA FIRE DEPARTMENT – EMS
UNION COUNTY
WEST END FIREFIGHTERS
NEW CUMBERLAND FIRE DEPARTMENT
HARLEYSVILLE COMMUNITY FIRE CO
CUMBERLAND GOODWILL FIRE RESC
FANNETT FIRE AND AMBULANCE COMPANY INC
PHILA FIRE DEPT EMS DIV
PHILA FIRE DEPT EMS DIV
KIRWAN HEIGHTS VOLUNTEER FIRE
ANNE ARUNDEL FIRE DEPT
HILLSGROVE VOL FIRE AND AMB CO
NORTHERN WAYNE FIRE COMPANY
AMBULANCE MILLCREEK PARAMEDIC SERVICE
PHILA CITY FIRE DEPT
VALLEJO FIRE DEPARTMENT
PHILA FIRE DEPT EMS DIV
MEDIA FIRE COMPANY
ESSINGTON FIRE COMPANY
HILLSGROVE VOLUNTEER FIRE
ESSINGTON FIRE COMPANY
HEIDELBERG VOL FIRE COMPANY
MECHANICSTOWN FIRE DISTRI CT
PHILA FIRE DEPT EMS DIV
SOUTH MOUNTAIN VOLUNTEER FIRE
LANDSDOWNE FIRE CO
SOUTH MOUNTAIN VOLUNTEER FIRE
PHILA FIRE DEPT EMS DIV
FRIENDSHIP FIRE CO
CUMBERLAND GOODWILL FIRE RESCUE EMS
SINNAMAHONING VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT
TAFTON FIRE COMPANY INC
PARKSIDE FIRE CO
ALLENTOWN FIREMEN
PHILADELPHIA CITY FIRE DEPT E
EAST LANSDOWNE FIRE CO
NEW KINGSTOWN FIRE CO
SHAVERS FORK FIRE AND RESCUE
PHILA FIRE DEPT EMS DIV
ARNOLD FIRE & EMS INC
HARBORCREEK FIRE DEPT
PHILADELPHIA CITY FIRE DEPT EMS DI
PHILADELPHIA CITY FIRE DEPT EMS DIV
CITY OF PHILA FIRE D
KIMBERTON FIRE CO
PHILADELPHIA CITY FIRE DEPT EMS DIV
MILTON FIRE DEPARTMENT IN
WISSAHICKON FIRE CO
EASTERN SALISBURY FIRE AMBULANCE
MILTON FIRE DEPARTMENT IN
PHILA FIRE DEPT EMS DIV
MILFORD FIRE DEPT & AMBU
PHILADELPHIA CITY FIRE DEPT EMS DIV
CITY OF BROOK PARK FIRE DEPT
EDDINGTON FIRE CO
CITIZENS FIRE CO
E WHITELAND VOL FIRE ASSOC
GREENE DREHER VOL FIRE AS
IRWIN VOL FIRE DEPT
STOYSTOWN VOL FIRE CO EMT AMBULANCE SERVICE INC
LISTIE VOL FIRE CO
PHILADELPHIA CITY FIRE DEPT EMS DIV
MILLCREEK PARAMEDIC SERVICES
DISTRICT 15 WILDFIRE SUPRESSION CREW
BEAR LAKE BORO VOL FIRE DEPT
UNION CITY FIRE DEPT
DICKSON CITY FIRE STATION
PHOENIXVILLE SPECIAL FIRE OR POLICE
ASTON BEECHWOOD VOLUNTEER FIRE COMPANY
ALLEGHENY KISKI FIRE DEPARTMETN CO
COMMISSIONERS OF FIRE PHILA FIRE DEPT EMS DIV
MEDIA FIRE & HOOK & LADDER CO
CITY OF CLIFTON FIRE
MINQUAS FIRE CO NO 2
EDINBORO VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT
ANNE ARUNDEL FIRE DEPT
MILLCREEK PARAMEDIC SERVICE INC
CUMBERLAND-GOODWILL FIRE
STRONG VOLUNTEER FIRE CO
RAVINE FIRE COMPANY
DARK TOWN FIRE COMPANY OF HOKENDAUQUA
LOWER PROVIDENCE VOLUNTEER FIRE CO VOL
FIRE DEPARTMENT PARAMEDICAL AMBULANC ENT
GREENTREE VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT
PETERS TOWNSHIP VOLUNTEER FIRE DEPARTMEN
BUREAU OF FIRE FAIRVIEW FIRE CO 11 INC