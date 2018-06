× FOX43’s 2018 FIFA World Cup coverage schedule

The 2018 FIFA World Cup is coming to FOX43.

We have your coverage of the worldwide tournament coming straight from Russia.

Here is our schedule of coverage beginning on June 14:

Thursday, June 14th

FIFA World Cup LIVE

10A-11A

FIFA World Cup: Russia vs. Saudi Arabia

11A-1P

FIFA World Cup Today

1P-1:30P

FIFA World Cup Tonight

12A-1A

Friday, June 15th

FIFA World Cup Today

10A-11A

FIFA World Cup: Morocco vs. Iran

11A-1P

FIFA World Cup Today

1P-2P

FIFA World Cup: Portugal vs. Spain

2P-4P

FIFA World Cup Today

4P-4:30P

FIFA World Cup Tonight

12A-1A

Saturday, June 16th

FIFA World Cup Today

8A-9A

FIFA World Cup: Argentina vs. Iceland

9A-11A

FIFA World Cup Tonight

12A-1A

Sunday, June 17th

FIFA World Cup LIVE

7A-8A

FIFA World Cup: Costa Rica vs. Serbia

8A-10A

FIFA World Cup Tonight

12A-1A

Monday, June 18

FIFA World Cup Tonight 12A-1A

Tuesday, June 19

FIFA World Cup Today

10A-11A

FIFA World Cup: Poland vs. Senegal

11A-1P

FIFA World Cup Today

1P-2P

FIFA World Cup: Russia vs. Egypt

2P-4P

FIFA World Cup Tonight 12A-1A

Wednesday, June 20

FIFA World Cup Today 10A-11A FIFA World Cup: Uruguay vs. Saudi Arabia 11A-1P FIFA World Cup Today 1P-2P FIFA World Cup: Iran vs. Spain

2P-4P FIFA World Cup Tonight 12A-1A

Thursday, June 21

FIFA World Cup Today 10A-11A FIFA World Cup: France vs. Peru 11A-1P FIFA World Cup Today 1P-2P FIFA World Cup: Argentina vs. Croatia 2P-4P FIFA World Cup Tonight 12A-1A

Friday, June 22

FIFA World Cup Today 10A-11A FIFA World Cup: Nigeria vs. Iceland 11A-1P FIFA World Cup Today 1P-2P FIFA World Cup: Serbia vs. Switzerland 2P-4P FIFA World Cup Tonight 12A-1A

Saturday, June 23

FIFA World Cup LIVE

7A-8A

FIFA World Cup: Belgium vs. Tunisia

8A-10A

FIFA World Cup Today 10A-11A FIFA World Cup: Korea Republic vs. Mexico 11A-1P FIFA World Cup Today 1P-2P FIFA World Cup: Germany vs. Sweden 2P-4P FIFA World Cup Today 4-4:30P FIFA World Cup Tonight 12A-1A

Sunday, June 24

FIFA World Cup Today 10A-11A FIFA World Cup: Japan vs. Senegal 11A-1P FIFA World Cup Today 1P-2P FIFA World Cup: Poland vs. Colombia 2P-4P FIFA World Cup Today 4-4:30P FIFA World Cup Tonight 12A-1A

Monday, June 25

FIFA World Cup Today

9A-10A

FIFA World Cup: Uruguay vs. Russia

10A-12P

FIFA World Cup Today

1P-2P

FIFA World Cup: Iran vs. Portugal

2P-4P

FIFA World Cup Tonight

12A-1A

Tuesday, June 26

FIFA World Cup Today 9A-10A FIFA World Cup: Denmark vs. France 10A-12P FIFA World Cup Today 1P-2P FIFA World Cup: Nigeria vs. Argentina 2P-4P FIFA World Cup Tonight 12A-1A

Wednesday, June 27

FIFA World Cup Today 9A-10A FIFA World Cup: Mexico vs. Sweden 10A-12P FIFA World Cup Today 1P-2P FIFA World Cup: Serbia vs. Brazil 2P-4P FIFA World Cup Tonight 12A-1A

Thursday, June 28

FIFA World Cup Today 9A-10A FIFA World Cup: Senegal vs. Colombia 10A-12P FIFA World Cup Today 1P-2P FIFA World Cup: England vs. Belgium 2P-4P FIFA World Cup Tonight 12A-1A

Saturday, June 30

FIFA World Cup Today 9A-10A FIFA World Cup: Round of 16 10A-12P FIFA World Cup Today 1P-2P FIFA World Cup: Round of 16 2P-4P FIFA World Cup Today 4P-4:30P FIFA World Cup Tonight 12A-1A

Sunday, July 1